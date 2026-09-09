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Harry Kane është një nga tre futbollistët anglezë të nominuar për çmimin prestigjioz “Topi i Artë” 2026, ndërsa në listën prej 30 kandidatësh janë edhe Jude Bellingham dhe Declan Rice.
Sulmuesi i Bayern Munich shihet si një nga favoritët kryesorë për ta fituar trofeun.
Në garë për çmimin individual më prestigjioz në futboll është edhe Lionel Messi. Ylli argjentinas synon të fitojë për herë të nëntë “Topin e Artë”, pavarësisht se Argjentina e tij humbi finalen e Kupës së Botës ndaj Spanjës në muajin korrik.
Spanja, e cila triumfoi në Kupën e Botës, ka gjashtë futbollistë në listën e të nominuarve. Mes tyre është edhe Lamine Yamal.
Në mesin e kandidatëve është edhe Ferran Torres, autor i golit të fitores në finalen e Botërorit.
PSG, fituesi i Ligës së Kampionëve në dy edicionet e fundit, ka nëntë futbollistë të nominuar, pa përfshirë Torresin. Në listë është edhe fituesi i vitit të kaluar, Ousmane Dembele.
Nga Real Madridi janë nominuar Kylian Mbappe dhe Vinicius Jr, ndërsa Arsenali përfaqësohet nga mbrojtësit Gabriel dhe William Saliba.
Ceremonia e “Topit të Artë” të këtij viti do të ketë një rëndësi të veçantë, pasi çmimi feston 70-vjetorin e krijimit. Fituesi do të shpallet më 26 tetor në Londër.