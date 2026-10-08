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Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj do të jetë i ftuar sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova.
Me të do të diskutohet lidhur me zhvillimet kryesore politike në vend dhe situatën në Kosovë pas 16 shtatorit.
- Si e përjetoi dënimin e ish-bashkëluftëtarëve në Hagë?
- Si e komenton përmendjen e emrit të tij gjatë leximit të aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së?
- Cila është Kosova pas 16 shtatorit?
- Çfarë pret nga ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara?
- Çfarë do të rrezikonte Kosova sikur të shkonte në zgjedhje të reja?
Këto dhe të tjera, sonte në 20:45, në Klan Kosova.