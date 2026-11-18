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Dinamikat e lojës në Big Brother VIP Kosova 5 po ndryshojnë çdo ditë, teksa banorët po hapin karta të cilat sjellin sfida dhe rregulla të reja brenda shtëpisë.
Këtë herë, kartën e radhës e ka hapur Arlinda, e cila ka marrë një avantazh të veçantë në lojë.
Sipas udhëzimit të kartës, për 60 minuta të gjithë banorëve u ndalohet të flasin. Ata duhet të komunikojnë vetëm përmes gjesteve dhe mimikave, ndërsa Arlinda është e vetmja që ka të drejtë të flasë.
Por sfida ka edhe një pasojë të fortë: çdo banor që e thyen heshtjen do të shkojë automatikisht në nominim.
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