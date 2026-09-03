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Pa gazën me adic fusidinik nuk mund të pastrohet plaga brenda gojës ku është kryer intervenimi kirurgjik si shkak i infeksionit.
Mirëpo një e tillë nuk është as pjesë e Listës Esenciale, edhe pse kirurgët maksilofacialë në QKUK e përshkruajnë atë, raporton Klan Kosova.
Për më tepër, këtë produkt pacientët thonë se nuk po e gjejnë as në barnatoret private e këto të fundit nuk furnizohen me to, meqë këto lloj gazash aplikohen brenda në klinika e spitale. /Klankosova.tv
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