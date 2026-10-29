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Protestuesit e mbledhur për të kërkuar drejtësi për Arlinda Zekajn kanë lëshuar publikisht incizimin e bisedës së saj me togerin e Policisë, të transmetuar ekskluzivisht në Klan Kosova.
“Faruk, jam lodhë” dhe “Unë s’kam me të pranu më” janë disa nga fjalët që dëgjohen në bisedën e publikuar.
Lëshimi i incizimit në protestë rikthen në vëmendje komunikimin e Arlindës me zyrtarët policorë dhe kërkesat për përgjegjësi institucionale lidhur me rastin e saj.
Protestuesit po kërkojnë drejtësi për Arlindën dhe llogaridhënie nga institucionet.
Faruk Muqolli është suspenduar nga Inspektorati Policor i Kosovës.