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Emisioni hulumtues “MAT” në Klan Kosova ka publikuar bisedën mes Arlinda Zekajt dhe togerit të policisë, Faruk Muqolli, ku e ndjera shpreh shqetësimin për sigurinë e saj dhe të djalit.
“U shkatërru shëndeti mendor i djalit tem, nuk keni vepru kurgjo”, dëgjohet duke i thënë Arlinda policit.
Në bisedë, ajo shpreh frikën se mund të vritej dhe paralajmëron se zyrtarët do të mbanin përgjegjësi, transmeton Klankosova.tv.
“Të lutem, unë vrahna, po ju do të përgjigjeni”, thotë ajo.
Ndërsa polici, në një moment të bisedës, i përgjigjet: “Unë ty nuk ka me të pranu më, nuk e kam obligim”.
Gazetarja e Klan Kosovës, Blerta Ahmeti sjell bisedën ekskluzive përmes “MAT”, të cilën mund ta dëgjoni më poshtë: