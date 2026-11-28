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Në faqen zyrtare të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi në Facebook, është publikuar sot një mesazh i tij me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Flamurit dhe Pavarësisë së Shqipërisë.
Në mesazhin e shpërndarë është rikthyer një deklaratë e Thaçit, në të cilën ai e cilëson 28 Nëntorin si ditën më të madhe dhe më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar.
“Sot është dita më e madhe dhe më e rëndësishme në historinë e kombit shqiptar. Është 28 Nëntori i Skënderbeut. Është 28 Nëntori i Ismail Qemalit e Isa Boletinit, i UÇK-së dhe Adem Jasharit. Sot çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare”, thuhet në mesazhin e Thaçit.
“I uroj shqiptarët për festën e 28 Nëntorit, të festojnë të bashkuar, krenarë dhe me dinjitet. Besoj që nëntorët e tjerë do t'i festojmë bashkërisht. Faleminderit shumë”, thuhet më tej në mesazhin e publikuar në emër të Hashim Thaçit.
Ndërkaq, fotografinë e ka përzgjedhur nga një takim me kryeministrin shqiptar, Edi Rama.