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Në faqen e ish-presidentit Hashim Thaçi në Facebook, po publikohen mesazhe të kohëpaskohshme, kryesisht për ditë të shënuara të vendit.
E sot, kur është festuar Dita e Forcës, në profilin e tij është shpërndarë një urim për Forcën e Sigurisë së Kosovës.
“FSK, e gëzofsh ditën tënde”, shkruan në hyrje të mesazhit.
Më tej, është bashkëngjitur edhe një mesazh i Thaçit i bërë më 27 nëntor të vitit 2019.
“Jemi bashkë, ashtu siç kemi qenë gjithmonë. Siç kanë qenë edhe breza të tërë para nesh. Bashkë në ditë të vështira dhe në ditë të mira! Liria, shteti i pavarur dhe ushtria po na japin identitetin dhe krenarinë e lirisë dhe demokracisë”, është thënë në këtë mesazh.