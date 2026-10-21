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Qeveria finlandeze, këshilli i Edinburgut dhe BBC janë ndër ato që kanë hequr faqet e internetit dhe faqet përpara një përditësimi të softuerit për një gjuhë programimi që mbështet shumë shërbime online.
Dy dobësi kritike janë gjetur në gjuhën e programimit PHP, e cila përdoret gjerësisht në të gjithë internetin. Një rregullim u lëshua të mërkurën pasdite.
Defektet u zbuluan nga IA (inteligjenca artificiale), me firmën e sigurisë kibernetike Wiz që tha se ato ishin "dobësitë më të rënda të zbuluara ndonjëherë" nga teknologjia, e cila po riformëson peizazhin kibernetik, transmeton Klankosova.tv.
Shumë agjenci kombëtare të sigurisë kibernetike u kanë kërkuar organizatave që të miratojnë shpejt përditësimet ose të marrin në konsideratë heqjen e faqeve të tyre të internetit nga rrjeti.
Finlanda ka mbyllur përkohësisht shërbimet publike të qeverisë në internet, ndërsa agjencia holandeze e sigurisë kibernetike tha se po e heq faqen e saj të internetit nga rrjeti për shkak të dobësive.
Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë tha se agjencitë federale po vlerësonin ndikimet e mundshme në sistemet qeveritare dhe infrastrukturën kritike, dhe po punonte me laboratorët kryesorë të IA-së për të përshpejtuar një zgjidhje për problemin.
Vlen të përmendet se është vlerësuar se "rreth 70%" e internetit është prekur, megjithëse BBC-ja tha se nuk është në gjendje ta verifikojë këtë shifër.