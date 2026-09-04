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Talenti premtues i Bayern Munchenit, Erblin Osmani, ka zgjedhur të luajë për Kosovën.
Faruk Ajeti, ambasadori i Kosovës në Gjermani, e bëri të ditur këtë lajm përmes një postimi në Facebook.
Ai njoftoi se Osmani e ka marrë pasaportën e Kosovës, dhe se ka zgjedhur të luajë për Dardanët.
"Nder i veçantë që sot ia dorëzova pasaportën e Republikës së Kosovës talentit tonë të Bayern München, Erblin Osmanit dhe gjithashtu të ndaj lajmin e madh për futbollin kosovar: Erblini do të luajë për Kosovën!", ka shkruar Ajeti, përcjell Klankosova.tv.
Osmani tashmë ka debutuar edhe për ekipin e parë të bavarezëve dhe është prospekt i madh në Bundesligë.