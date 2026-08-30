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Ndërsa nata ka rënë në Nepal, të afërm të shumtë vazhdojnë kërkimet për informacion rreth njerëzve të tyre të dashur, duke kontrolluar listat e të mbijetuarve nën dritën e celularëve.
Operacionet e kërkim-shpëtimit dhe ndihmës kanë vijuar gjatë gjithë ditës, ndërsa situata mbetet e rëndë dhe numri i viktimave vazhdon të rritet, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Në disa zona, policia është parë duke transportuar trupat e viktimave drejt një zone të caktuar për varrime masive, në një tjetër dëshmi të përmasave të tragjedisë.
Ndërkohë, banorë të shumtë janë rikthyer në shtëpitë e tyre për të parë nga afër dëmet e shkaktuara. Pamjet nga terreni tregojnë njerëz të dëshpëruar që përpiqen të gjejnë të afërmit e tyre dhe të kuptojnë përmasat e shkatërrimit.
Për shumë familje, pritja për një emër në listat e të mbijetuarve mbetet ende momenti më i vështirë, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë përpjekjet për të gjetur persona të tjerë të bllokuar ose të zhdukur.