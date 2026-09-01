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Pas gati tre dekadash misteri dhe spekulimesh, më në fund u vendos drejtësia për vdekjen e Tupac Shakur.
Ish-udhëheqësi i bandës Duane "Keffe D" Davis është shpallur fajtor për organizimin e vrasjes që tronditi botën, duke i dhënë një zgjidhje përfundimtare një historie që ka intriguar breza të tërë fansash të hip-hopit, transmeton Klankosova.tv
Një juri e Las Vegasit të hënën e shpalli unanimisht Davisin fajtor për komplot për të vrarë legjendën e hip-hopit. Ai u dënua për vrasje të shkallës së parë me qëllim për t'i ndihmuar një bande kriminale.
Davis u bë personi i vetëm i akuzuar ndonjëherë për vrasjen e Shakurit në vitin 1996, e cila ndodhi në Rripin e famshëm të Las Vegasit.
Ndërsa lexohej vendimi, Davis, 63 vjeç, qëndroi në heshtje i veshur me një kostum të zi dhe pas vendimit, ai njoftoi apelin e tij. Salla e gjyqit ishte e mbushur me emocione, me anëtarë të familjes së Shakur që mbanin duar, përqafoheshin dhe qanin. Motra e tij Sekyiwa "Set" Shakur nuk mundi t'i mbante lotët, ndërsa gjysmëvëllai i tij Mopreme Shakur ngriti grushtin në shenjë fitoreje ndërsa ai po largohej. Jashtë gjykatës, tifozët u mblodhën për të festuar me brohoritje dhe lot gëzimi.
Gjyqtarja e Gjykatës së Qarkut Carli Kierny caktoi shpalljen e dënimit për më 13 tetor. Përpara se të përfundonte seanca dëgjimore, Davis ndërhyri duke ngritur dorën. "Dua që gjërat e mia të kthehen", tha ai, duke iu referuar celularit dhe laptopit të konfiskuar, dhe shtoi se planifikonte të apelonte. Gjyqtarja e informoi atë se një apel ishte i mundur vetëm pasi të jepej dënimi i tij.
Vendimi sjell një epilog për një çështje që ka tërhequr vëmendjen e medias për dekada të tëra. "Kemi pritur 30 vjet që të mund të vajtojmë me dinjitet", u tha gazetarëve kushëriri i Shakur, Zayd Akinyela.
Tupac Shakur ishte vetëm 25 vjeç kur u vra në kulmin e famës së tij, si një nga zërat më të rëndësishëm dhe me ndikim në historinë e repit, me më shumë se 75 milionë albume të shitura. Bir i anëtarëve të Partisë Black Panther, ai ishte një yll global në vitin 1996 me albumin kult "All Eyez on Me".
Natën fatale të shtatorit, pas një ndeshjeje boksi me Mike Tyson në Las Vegas, ai po shkonte me makinë në një festë me Marion "Suge" Knight, themeluesen e shtëpisë diskografike famëkeqe Death Row Records. Një Cadillac i bardhë ndaloi pranë makinës së tyre dhe prej tij u qëlluan disa të shtëna. Shakur vdiq nga plagët e marra disa ditë më vonë në spital.
Gjatë gjyqit dyjavor, prokurorët e përshkruan Davisin si "komandantin në terren" të operacionit hakmarrës. Motivi, sipas tyre, ishte një sherr që kishte ndodhur më herët atë mbrëmje midis Shakur dhe nipit të Davisit, Orlando "Baby Lane" Anderson. Edhe pse Davis nuk e tërhoqi vetë këmbëzën, prokuroria arriti të provonte se ai ishte personi që organizoi sulmin dhe siguroi armën që Anderson përdori më vonë për të qëlluar.
Prova kryesore në gjyq ishin fjalët e vetë Davis, raporton CNN . Për vite me radhë, ai ishte mburrur publikisht se ishte në Cadillac-un e bardhë nga i cili u qëllua Shakur. Ai e pranoi për herë të parë rolin e tij në polici në vitin 2008 gjatë hetimit për vrasjen e reperit Notorious BIG, dhe përshkroi gjithçka në detaje në kujtimet e tij të vitit 2019 "Compton Street Legend".
Ishte ky vendim për të shkruar një libër dhe për të fituar para nga historia e tij që përfundimisht e çoi atë në gjykatë. "Nëse ai nuk do të kishte vendosur kurrë ta shkruante librin, ndoshta nuk do të ishte ndjekur penalisht kurrë", theksoi prokurori Marc DiGiacomo.
Avokati Michael Sanft theksoi mungesën e provave të drejtpërdrejta, duke argumentuar se prokuroria nuk arriti të provonte përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se Davis ishte në Las Vegas atë natë. Pavarësisht kësaj, jurisë iu deshën vetëm tre orë shqyrtim për të arritur në një vendim fajësie. Për shkak të dënimit, Davis përballet me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht.
Për vite me radhë pas vrasjes, askush nuk u arrestua dhe policia e Las Vegasit shpesh u kritikua për atë që shumë e konsideruan një hetim të pakujdesshëm, shkruan BBC . Rasti ishte një nga krimet më të famshme të pazgjidhura të Amerikës për gati 30 vjet, duke nxitur teori të panumërta konspiracioni.
Vrasja ndodhi në kulmin e një rivaliteti të ashpër midis skenave të hip-hopit të Bregut Lindor dhe Perëndimor. Shakur kishte një grindje të gjatë me reperin e Bregut Lindor Christopher Wallace, i njohur më mirë si Biggie Smalls, i cili u vra në Los Angeles më pak se gjashtë muaj pas Tupac.
Edhe pse një lidhje e drejtpërdrejtë midis dy krimeve nuk u provua kurrë zyrtarisht, gjyqi i Davis zbuloi se sa të ndërthurura ishin dy hetimet.
Vdekja tragjike e Shakurit e shndërroi atë në një ikonë të pavdekshme. Gjysmëvëllai i tij, Mopreme, zbulon se Tupac shpesh mendonte për vdekshmërinë e tij, gjë që ndihet qartë në tekstet e tij. Pasi i mbijetoi atentatit të parë për vrasje në New York në vitin 1995, ai tha në një intervistë me CNN: "U pajtova me vdekjen shumë kohë më parë. Nuk ishte si, 'O Zot, të lutem mos më lër të vdes'".
Darryl Harper, një ish-producent që punoi me Shakurin, e kujton atë si një mik të zgjuar dhe zemërmirë. "Ai më lejoi të takoja një person të vërtetë pas perdes, dikë që vërtet kujdesej për njerëzit", tha Harper pas vendimit. "Ndihesha i ofenduar gjatë gjithë këtyre viteve, por ky vendim sjell drejtësi"./Klankosova.tv