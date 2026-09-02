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Nga dy shokët, veç Kushtrim Kokalla shpëtoi pa burgim të përjetshëm.
Por, 30 vjetët prapa grilave për Kushtrim Kokallën, i dënuar për ndihmën që ua dha Naim Murselit e Granit Plavës për vrasjen e Liridona Ademajt, po vlerësohen të jenë pak, raporton Klan Kosova.
Andaj familja Ademaj, përmes avokatit dorëzoi ankesë në Gjykatën e Apelit. Ata kërkojnë që edhe Kokalla të frymojë përjetësisht në burg.
Për më keq, sipas familjes Ademaj, Kokalla as nuk u bë pishman për atë që bëri.
Asnjë nga rrethanat rënduese, siç shkruhet në ankesë, nuk janë vlerësuar në mënyrë të drejtë, përfshirë shkallën e lartë të rrezikshmërisë shoqërore e mënyrën mizore të vrasjes.
Treshja, sipas gjykatës, funksionuan si grup kur e hartuan planin për vrasjen e Liridona Ademajt më 29 nëntor 2023.
Kushtrim Kokalla, pasi refuzoi vetë ta kryejë vrasjen, e gjeti Granit Plavën i cili në këmbim të parave, shtiu me armë zjarri në drejtim të Liridona Ademajt.
Planin këtyre ua kishte bërë bashkëshorti i të ndjerës, Naim Murseli i cili ishte edhe bashkekzekutor i gruas, nga siç thuhet në aktgjykim, mllefi dhe dëshira për hakmarrje për shkak të raporteve të çrregullta dhe përfitimi financiar. /Klankosova.tv