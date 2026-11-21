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Altin Krasniqi, djali i Jakup Krasniqit, ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që i qëndruan pranë familjes në këto momente të vështira.
Përmes një postimi në Facebook, në emër të familjes, ai ka falënderuar të gjithë për solidaritetin dhe mbështetjen e treguar.
“Në emër të familjes, shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tonë për secilin prej jush që, në këto momente të vështira për familjen tonë, u solidarizuat me ne dhe na dhatë forcë”, ka shkruar Krasniqi.
Ky mesazh erdhi në ditën kur babai i tij përfundoi vizitën katërditore në Kosovë për arsye familjare, njofton Klankosova.tv