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Familjarë të Gjyljeta Ukellës i kanë shprehur ngushëllime familjes Bugujevci pas vrasjes së rëndë që ndodhi në Livoç të Gjilanit, ku mbetën të vrarë motër e vëlla, vrasje që dyshohet se u krye nga bashkëshorti i viktimës.
Në emisionin "Shoqet" në Klan Kosova, familja e Gjyljetës, po ashtu viktimë e vrasjes nga bashkëshorti i saj, thanë se kjo ngjarje ua hapi plagën që nuk është mbyllur ende.
"Këto dy ditë kanë qenë shumë të rënda edhe për ne, sepse na kanë hapur varrën që kurrë s'u mshel, sepse vrasja e grave është shumë e rëndë. Edhe fatkeqësisht në vendin tonë, vrasjet e grave janë duke u shtuar e s'po ndalen, sepse mendoj që dënimet që po ndryshojnë po ndikojnë shumë që këto ngjarje të trishta nuk po ndalen. Nga familja Ukella i shprehin ngushëllimet e përzemërta familjes Bugujevci edhe në këto momente të vështira jemi me ta, sepse kemi kaluar dhe kalojmë këtë dhimbje me ta. Uroj që ky të jetë rasti i fundit i vrasjes së grave. Me shumë respekt, Familja Ukella", shkruhet në letër.