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Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka informuar se janë pranuar raporte të reja të ADN-së, mbi bazën e të cilave janë identifikuar Adem (Fazli) Ademi, Fatmir (Bajram) Fazliu, dhe Ali (Islam) Haliti, pjesë e Grupit të Intelektualëve.
Me këtë rast, familjarët e Dr. Adem Ademit thanë se ky lajm shënon një moment shumë të rëndësishëm për ta, pas 27 vitesh pritjeje.
“Pas 27 vitesh pritjeje, sot morëm lajmin që familja jonë e priste me aq shumë shpresë. Sot, nga institucionet tona, u informuam se nga laboratori në Hagë kanë ardhur rezultatet e analizave të ADN-së, përmes të cilave është bërë identifikimi i babait tonë, familjarit tonë të dashur, Dr. Adem Ademi”.
“Ky lajm, pas gati tri dekadash pasigurie, pritjeje dhe kërkimi të së vërtetës, shënon një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm për familjen tonë. Ai përbën një hap drejt përmbylljës së një pritjeje të gjatë dhe mundësisë që babit tonë t’i japim lamtumirën dhe nderimin që meriton”, u shpreh Erblin Ademi, i biri i Adem Ademit.
Me këtë rast, Erblini shprehu mirënjohje e thellë “për të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, për secilin zyrtar, hetues, ekspert të mjekësisë ligjore dhe për të gjithë ata që kanë kontribuar ndër vite dhe se fundi për punën në zbardhjen e fatit të babait tonë”.
“Dr. Adem Ademi do të përcillet dhe do të prehet në paqe me nderimin dhe dinjitetin që i takon, për jetën që jetoi, përkushtimin e tij si mjek dhe kirurg, për jetët që shpëtoi dhe për kontributin që dha për njerëzit dhe shoqërinë”, tha i biri i Adem Ademit, në emër të familjes.
Për datën dhe kohën e varrimit, si dhe për hapjen e të pames, Erblin Ademi tha se opinioni do të njoftohet me kohë, në ditët në vijim.
Në fund, ai falënderoi “nga zemra të gjithë ju që na keni qëndruar pranë, që keni shprehur solidaritet dhe mbështetje për familjen tonë në këto ditë të rëndësishme dhe të vështira”.