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Falja nuk ndihmon vetëm në qetësimin emocional, por mund të ketë edhe ndikim pozitiv në shëndetin fizik.
Sipas një studimi të kryer nga studiues të Universitetit të Kalifornisë në San Diego, mënyra se si njerëzit përballen me kujtimet e pakëndshme dhe zemërimin mund të ndikojë në presionin e gjakut.
Zemërimi, mëria dhe stresi emocional mund të ndikojnë në reagimet e trupit, duke shkaktuar rritje të përkohshme të tensionit të gjakut dhe të rrahjeve të zemrës. Për këtë arsye, aftësia për t’i menaxhuar këto emocione mund të jetë e rëndësishme për mirëqenien e përgjithshme, shkruan eo, transmeton Klankosova.tv.
Në studimin e përmendur morën pjesë 200 vullnetarë, të cilëve iu kërkua të rikujtonin raste kur ishin ndier të zhgënjyer apo të ofenduar nga sjellja e një miku. Një pjesë e pjesëmarrësve u udhëzuan t’i rikujtonin këto përvoja duke u përqendruar te zemërimi që kishin ndier, ndërsa pjesa tjetër t’i kujtonte ato në mënyrë më të qetë dhe me një qasje më falëse.
Gjatë eksperimentit, pjesëmarrësit u monitoruan përmes pajisjeve që matnin presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës. Sipas përshkrimit të studimit, personat që i rikujtonin ngjarjet me zemërim shfaqën presion më të lartë të gjakut krahasuar me ata që i përballonin kujtimet në mënyrë më të qetë.
Pse është e rëndësishme të mësojmë të falim?
Të falësh nuk do të thotë të justifikosh sjelljen e dikujt apo të harrosh atë që të ka lënduar. Përkundrazi, falja mund të jetë një mënyrë për të përballuar emocionet negative dhe për të mos lejuar që zemërimi të ndikojë vazhdimisht në jetën e përditshme.
Menaxhimi i stresit, qetësimi emocional dhe përballimi i shëndetshëm i konflikteve mund të ndihmojnë në ruajtjen e mirëqenies fizike dhe mendore.