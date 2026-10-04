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Ish-banorët e Big Brother VIP Kosova, Kushtrim Kelani dhe Aurora Rrusta, sonte po kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë.
Në nisje të dasmës, Kushtrimi ka bërë një dedikim të veçantë për Aurorën, duke i kënduar një këngë para të ftuarve.
“Falma zemrën e bardhë”, thuhet në një pjesë të këngës që Kushtrimi ia dedikoi partneres së tij.
Momenti romantik është shoqëruar me emocione, ndërsa çifti po feston sonte një nga ditët më të rëndësishme të jetës së tyre.
Një pjesë nga kjo këngë është publikuar në Instagramin e këngëtares së njohur, Mihrije Braha./Klankosova.tv