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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka qenë e pranishme në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ku ka ndjekur nga afër ndeshjen e Kombëtares së Kosovës ndaj Izraelit, në kuadër të Ligës së Kombeve.
Përballja përfundoi me barazim, ndërsa presidentja ka vlerësuar angazhimin dhe përkushtimin e treguar nga futbollistët e Kosovës gjatë ndeshjes.
Përmes një mesazhi, ajo ka falënderuar futbollistët për emocionet e dhuruara, duke i inkurajuar që të vazhdojnë me të njëjtin përkushtim.
“Faleminderit për angazhimin dhe emocionet që na dhuruat. Vazhdoni të punoni me të njëjtin përkushtim dhe besim. Përpara Kosovë!”, thuhet në mesazhin e presidentes Shiroka Pula.