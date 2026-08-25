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Ministria e Mbrojtjes, ka hapur konkursin për rekrutimin e personelit profesional, teknik dhe mbështetës për Kompleksin e Prodhimit të Municioneve në Jahoc të Gjakovës.
Kjo minstri njofton se konkursi përfshin pozita në inxhinieri, teknikë, prodhim, mirëmbajtje, kontroll të cilësisë, siguri dhe logjistikë.
“Aplikantët e përzgjedhur, para se të angazhohen në detyrë, do të ndjekin trajnimet e nevojshme profesionale. Hapja e këtij konkursi shënon një hap të rëndësishëm drejt funksionalizimit të Fabrikës së Municioneve dhe zhvillimit të kapaciteteve vendore për industrinë e mbrojtjes”, thotë ministria e Mbrojtjes në një njoftim për media, transmeton Klankosova.tv.
Konkursi sipas njoftimit është i hapur nga 24 deri më 30 gusht.