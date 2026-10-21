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Dyert e një fabrike të kubëzave në Korroticë të Epërme të Drenasit, mbetën mbyllur nga pasditja e së martës, kur pronari R.Aliu pësoi lëndime të rënda në punë.
E dyer të tjera u hapën për të pamen, meqë ai vdiq tragjikisht.
Vëllai i tij, Arif Aliu tregoi për Klan Kosova se si ndodhi aksidenti.
Për çështjen e sigurisë në vendin e punës, vëllai i tij mohoi se ai nuk i kishte pajisjet adekuate.
Trupi i pajetë pas ekzaminimeve në obduksion është dërguar tek familja për ceremoninë mortore.