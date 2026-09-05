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Një avion luftarak grek me dy vende F-4 Phantom u rrëzua të shtunën gjatë një shfaqjeje ajrore në bazën ajrore Tanagra në veri të Athinës, duke vrarë pilotët, thanë dy zyrtarë për Reuters.
"Fatkeqësisht dy pilotët janë të vdekur", tha njëri nga zyrtarët, duke shtuar se Phantom u rrëzua rreth dy kilometra jashtë aeroportit dhe nuk kishte raportime për lëndime të ndonjë kalimtari apo banori në zonën më të gjerë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Pamjet nga transmetuesi publik ERT treguan F-4 duke kryer një kthesë djathtas disa metra mbi tokë sekonda para se të rrëzohej dhe të shpërthente në një top zjarri.
Njëmbëdhjetë avionë zjarrfikës dhe helikopterë po vepronin për të kontrolluar zjarrin që u përhap në pyllin aty pranë.
"Ne të gjithë ishim të shtangur. Nuk kishte qenë në ajër për më shumë se tre minuta," tha një dëshmitar okular për ERT.
Altoparlantët në bazën ajrore po i nxisnin njerëzit të largoheshin nga zona. F-4 po merrte pjesë në Javën e Fluturimit në Athinë, një ngjarje vjetore që tërheq ekipe të aviacionit ushtarak dhe civil nga dhjetëra vende.