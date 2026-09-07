Lajmet e fundit
Bota po hyn në një fazë të re tensioni. Nga lufta në Ukrainë, te përplasjet në Lindje të Mesme, ShBA-ja, Rusia e Evropa po përballen me një realitet gjithnjë e më të rrezikshëm.
Diplomacia flet për paqe, ndërsa në terren flasin armët, transmeton Klankosova.tv.
Njohësi i politikave të ShBA-së, Bardh Zherka, në emisionin “Ora Shtatë”, ka deklaruar se nuk sheh përfundim të shpejtë të luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës përmes negociatave me Amerikën.
Nga ana tjetër, ekspertja e marrëdhënieve ndërkombëtare, Emanuela Durmishi tha se Evropa po përballet me provën më të madhe të sigurisë që nga Lufta e Ftohtë.
“Evropa po përballet hapur me këtë provë që nga viti 2019”, u shpreh ajo në Klan Kosova.
Kurse gazetari Sokol Brahaj, që jeton dhe vepron në Turqi, tha se ky vend nuk ndihet i rrezikuar.