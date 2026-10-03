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Situata aktuale me videot intime të personazheve publikë të shpërndara ishte temë diskutimi në Top Channel.
Ema Andrea në një moment tregoi se ka kontaktuar me Monika Lubonjën dhe u shpreh se ‘është më shumë se e gjunjëzuar’. Ajo bëri thirrje që të jemi të kujdesshëm në linçim.
“Kam patur kontakte me Monikën. Është më shumë se e gjunjëzuar, kaq mund të them, se nuk dua të thyej besimin e saj. Është rëndë bajagi me i hedh gurë të tjerë sipër. Nëse duan të dalin publikisht, për të dhënë versionin e tyre. Prandaj po ngul këmbë që të mos i bëjmë gjërat bardh e zi. Nuk është çështje viktimizimi”, tha Ema Andrea.
Ndërsa duke folur për martesën, Ema tha se duhet të forcohet institucioni i familjes. Sipas saj, duhet matur mirë kur merr vendimin për t’u martuar.
“Nuk është e bukur të tradhtosh dhe nuk është as e bukur dhe e moralshme të gënjesh. Institucioni i familjes duhet të forcohet. Nuk mundet të shtrëngojmë një njeri të jetojë në gënjeshtër se ka bërë një gabim. Institucioni i martesës duhet të forcohet dhe duhet matur mirë kur e merr këtë vendim, ose mos e merr. Se i bën fëmijët dhe ikën. Ke marrë nga koha e familjes, e bashkëshortes”, u shpreh ajo.