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Në emisionin “Ora Shtatë”, autori Rahim Azemi ka sjellë një rrëfim për kujtesën, rrënjët dhe trashëgiminë familjare.
Pas më shumë se një dekade punë kërkimore, profesori Azemi ka kurorëzuar studimin e tij me librin “Trungu gjenealogjik i familjes Haziri”, transmeton Klankosova.tv.
“Çështja e temës që kam trajtuar është një kohë e gjatë, diku prej viteve 1974, ku sipas rrëfimeve që janë dhënë brez pas brezi dhe mandej valët e jetës kanë qenë të tilla që është dashur me shty. Dekadën e fundit kam punuar intensivisht vetëm për këtë temë. Është e rëndësishme që t’i shohim rrënjët tona prej nga kanë rrjedhur, dhe si janë zhvilluar proceset e familjes. Ka indikacione të ndryshme këtu të cilat japin mendime të ndryshme. Dhe pas hulumtimeve që janë bërë, kemi të bëjmë me lëvizjen e popullsisë prej regjimeve të ndryshme, prej të cilave ka fise që prej presioneve sllave kanë ikur”, u shpreh Azemi.
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