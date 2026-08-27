Lajmet e fundit
EROS Ramazzotti është detyruar të shtyjë fillimin e vazhdimit të turneut të tij botëror "Una Storia Importante" për shkak të një operacioni në kordat vokale.
Muzikanti italian njoftoi në Instagram se do të rikuperohet për disa muaj, që do të thotë se koncertet e planifikuara në Amerikën e Veriut dhe të Jugut nuk do të zhvillohen deri në vitin 2027, raporton Rai News italiane, transmeton Klankosova.tv
"Operacioni i kordave vokale shkoi mirë. Faleminderit të gjithëve për mesazhet e mbështetjes dhe dashurisë", shkroi Ramazzotti në një postim që e ndau në italisht, spanjisht dhe anglisht.
Ai shtoi se mjeku i tij i kishte përshkruar rehabilitim, gjë që do ta pengojë të bëjë prova ose të vazhdojë me shfaqjet e tij siç ishte planifikuar fillimisht. "Fatkeqësisht, do të na duhet të shtyjmë koncertet në Amerikën e Veriut dhe të Jugut deri në vitin 2027. Do të shihemi përsëri, më të fortë dhe më të lidhur se kurrë", u tha këngëtari fansave.
Kjo nuk është hera e parë që problemet shëndetësore që lidhen me zërin kanë ndikuar në karrierën e tij. Në maj të vitit 2019, Ramazzotti-t iu desh gjithashtu të ndërpriste përkohësisht turneun e tij botëror "Di vita ce n'è" pasi iu nënshtrua një operacioni për të trashur kordat vokale.
Lajmi për shtyrjen erdhi papritur, sepse përgatitjet për turneun botëror "Una Storia Importante" kishin filluar prej javësh dhe Ramazzotti e kishte përfunduar pjesën evropiane të koncerteve vetëm dy muaj më parë.
Nga 11 shkurti deri më 27 qershor, ai performoi në shumë qytete evropiane, duke përfshirë Parisin, Strasburgun, Brukselin, Mynihun, Oslon, Frankfurtin, Pragën, Barcelonën dhe Madridin. Një pjesë e turneut përfshinte edhe një koncert në Kroaci, ku ai performoi në Zagreb Arena më 28 prill .
Në Itali, ai mbajti koncerte të mëdha në stadiume të tilla si San Siro i Milanos, stadiumi Diego Armando Maradona në Napoli, Olimpico i Romës dhe stadiumi Allianz i Torinos.
Fillimisht, këngëtari ishte planifikuar të rifillonte turneun pas vetëm një pauze katërmujore. Shfaqja e parë ishte planifikuar për 16 tetor në Toronto, e më pas në Boston, Nju Jork, Çikago, Miami dhe Los Angeles.
Turneu ishte planifikuar të zhvendosej në Amerikën Latine, ku ishin planifikuar koncerte në Meksikë, Kolumbi, Kili, Peru, Argjentinë, Brazil dhe Kosta Rikë.
Sipas orarit të ri, Ramazzotti do të rikthehet në skenë më 1 prill 2027, me një koncert në Luksemburg. Kjo do të pasohet nga shfaqje në Belgjikë, Gjermani, Zvicër, Francë dhe Spanjë, dhe ai do të kthehet në Itali në maj.
Pjesa evropiane e turneut do të përfundojë më 25 maj 2027 me një koncert në Vjenë.
Koncertet e shtyra në Amerikën e Veriut dhe të Jugut do të zhvillohen nga 24 shtatori 2027. Turneu do të rifillojë në Toronto, me performancën e fundit të planifikuar për 9 nëntor në São Paulo, Brazil. /Klankosov.tv