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Burgu i Fierit ka kryer zhvendosjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, nga sektori A i paraburgimit në sektorin spitalor që gjendet në të njëjtin burg.
Siç raporton TCh, zhvendosja është kryer pas gjetjeve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, si dhe pas ankesave të kryebashkiakut që pretendon se nuk u vlerësua gjendja e tij shëndetësore, transmeton Klankosova.tv
Pak kohë më parë, gjatë periudhës kur Veliaj mbahej në paraburgimin e Durrësit, ai kishte pësuar dëmtime në këmbë, dhe në kohën kur u transferua në burgun e Fierit, u shpreh se nuk i ishte marrë parasysh gjendja e tij shëndetësore.
Nuk dihet nëse kjo lëvizje ka apo jo lidhje me vizitën e ministrit të Drejtësisë ë Toni Gogu, pak ditë më parë. /Klankosova.tv