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Ditën e sotme është caktuar seanca e radhës gjyqësore për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.
Vetë kryebashkiaku pritet të mos marrë pjesë në seancën e sotme, por do të përfaqësohet nga mbrojtësit e tij ligjorë.
Ky zhvillim vjen në një situatë kur mes tij dhe qeverisë ka nisur një përplasje në distancë pas transferimit të Veliajt në burgun e Fierit, raporton Top Channel.
Gjithashtu, raportohet se Veliaj i ka drejtuar gjykatës një letër, në të cilën ka shkruar të gjitha qëndrimet e tij në lidhje me zhvillimet e 24 orëve të fundit dhe takimit me ministrin Gogu.
Veliaj i ka kërkuar trupit gjykues që ta lexojë në seancë shkresën me qëllim transparencën dhe vlerësimin ligjor të saj.
Para pak çastesh në GJKKO është paraqitur avokati Plarent Ndreca, i cili në një komunikim të shkurtër me gazetarët, është shprehur: “Të shohim si do të shkojë procesi”.