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Gjykata e Lartë rigjykon sot rekursin e bërë nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, kundër masës së sigurisë "arrest në burg".
Rigjykimi bëhet në zbatim të vendimit të Kushtetueses, të majit 2026, që vlerësoi se Gjykata e Lartë nuk kishte arsyetuar se përse "arresti në burg" ishte e vetmja masë e përshtatshme dhe as proporcionalitetin e kësaj mase me funksionin e Veliajt si kryebashkiak.
Seanca në Gjykatën e Lartë nis në orën 09:30 dhe do të zhvillohet në Dhomë Këshillimi, pa praninë e palëve.
Kujtojmë që kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në paraburgim që prej 10 shkurtit 2025 dhe po hetohet për korrupsion dhe pastrim parash së bashku me bashkëshorten Ajola Xoxa dhe disa biznesmenë, shkruan A2.