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Eriku ka ndarë me banorët vështirësitë shëndetësore me të cilat është përballur, duke treguar se problemet shëndetësore kanë prekur edhe anëtarë të tjerë të familjes së tij.
Ai ka zbuluar se vuan nga gastriti kronik dhe se shpesh i shfaqen ulçera, ndërsa ka folur edhe për gjendjen e rëndë shëndetësore të babait të tij.
“Kam gastrit kronik, kam probleme me të. Ka probleme edhe babi, disa herë ka pasur operacione dhe ka qenë duke vdekur”, rrëfeu Eriku.
Ai ka folur edhe për humbjen e gjyshërve.
Për ta parë rrëfimin e plotë, ndiqni videon: