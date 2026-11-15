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Eriku, banori në Big Brother VIP Kosova 5, është zgjuar i pari gjatë së dielës, për dallim nga banorët e tjerë.
Me të nisur ditën, ai ka filluar edhe ushtrimet në ambientet e shtëpisë më të famshme në vend.
Teksa ka ushtruar, ai ka folur për rëndësinë e shëndetit mendor.
“Sporti mbi të gjitha të ndihmon në anën mendore, të reflektosh…etj”, ka thënë ai ndër të tjerash.
Këto ushtrime, ai i ka bërë për disa minuta, duke thënë se kush e përcjellë mund ta ndjekë mënyrën se si ai i kryen këto ushtrime.
Për më shumë, ndiqeni videon më poshtë: