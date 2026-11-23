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Nënkryetari i Novobërdës, Abdyl Gashi, ka njoftuar për pasojat e erërave të fuqishme që përfshinë komunën ditë më parë, duke shkaktuar dëme në rrjetin elektrik dhe ndërprerje të energjisë elektrike.
Gashi ka bërë të ditur se ndërprerjet e energjisë zgjatën disa orë, ndërsa si pasojë e problemeve me rrymën, disa qytetarëve u janë dëmtuar edhe pajisjet elektronike.
Ai ka folur për situatën në emisionin Fol me Arin në Klan Kosova, ku ka përshkruar gjendjen e krijuar pas erërave të forta. /Klankosova.tv