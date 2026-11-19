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Moti në Kosovë sot pritet të jetë kryesisht i vranët, me reshje të lehta shiu, dhe me erëra të forta.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat maksimale gjatë ditës së enjte do të lëvizin nga 15 gradë Celsius deri në 18 gradë Celsius.
Parashihen reshje të lehta shiu, që arrijnë rreth 1 mm brenda tri orëve, transmeton Klankosova.tv.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bënë thirrje që si shkak i erërave të forta, qytetarët të bëjnë kujdes dhe të sigurojnë objektet e lehta në hapësirat e jashtme.