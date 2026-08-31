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Një 38-vjeçar, shtetas i Kosovës dyshohet se ka marrë përfitime papunësie nga (AMS) në Mistelbach të Austrisë për gati gjashtë vjet, pavarësisht se ka jetuar shumicën e kohës jashtë vendit.
Tani, ai po përballet me akuza për mashtrim në Gjykatën Rajonale të Korneunburgut, transmeton Klankosova.tv.
Kushdo që merr përfitime nga Shërbimi Publik i Punësimit Austriak (AMS) duhet të raportojë çdo dalje dhe qëndrim jashtë vendit. Gjatë asaj kohe, në përgjithësi nuk ka të drejtë për përfitime . 38-vjeçari dyshohet se nuk e ka bërë këtë gjithsej tetë herë.
Siç raportohet nga “Niederosterreichische Nachrichten”, shqiptari udhëtoi në Kosovë tetë herë gjatë kohës 13 mars dhe 24 dhjetorit 2020, pa informuar “AMS”-in. Kjo rezultoi në marrjen e një shume të konsiderueshme parash në mënyrë të padrejtë: ai dyshohet se ka marrë gjithsej 10,375.46 euro, shkruan albinfo.at.
“Në Kosovë dëshiroja të qetësohem, kisha një periudhë të vështirë personale”
Para gjyqtarit Manuel Walcherberger, i pandehuri rrëfeu fajin. “Nëse jam fajtor, do të përballem me pasojat”, deklaroi ai, sipas “NÖN”, përcjell albinfo.at
Kosovari shpjegoi se udhëtimet e tij ishin për shkak të një periudhe të vështirë personale. Ai kishte qenë i papunë, kishte kaluar një divorc dhe kishte humbur të atin. Ai erdhi në Kosovë “për t’u qetësuar”.
Situata e tij tani është stabilizuar. Sipas raportit, më parë ai nuk kishte asnjë shkelje ligjore, është rikthyer në punë në ndërtim dhe, sipas rrëfimit të tij, fiton një jetesë të mirë.
Detyrohet të paguajë 780 euro në muaj
38-vjeçari ka arritur gjithashtu një marrëveshje me Shërbimin Publik të Punësimit (AMS). Që nga fillimi i qershorit, ai ka filluar të paguajë nga 780 euro në muaj. Avokati i tij, shqiptari Mirsad Musliu, argumentoi për shmangien e detyrimeve, duke deklaruar se klienti i tij e kishte pranuar gabimin e tij dhe kishte filluar të përmirësojë atë.
Gjykatësi tregoi gjithashtu gatishmërinë e tij për t’i dhënë burrit një shans tjetër.
“Është në kufijtë e rrezikut”, tha Walcherberger, duke pasur parasysh sasinë e dëmit. Megjithatë, ai sugjeroi se një zgjidhje shpërqendruese ishte e mundur.
Kushtet janë të qarta, i gjithë dëmi duhet të shlyhet dhe 38-vjeçari duhet të paguajë edhe një gjobë shtesë prej 1,200 eurosh. Zyra e prokurorit publik duhet gjithashtu ta miratojë marrëveshjen.
Ndërkohë, 38-vjeçari është i bindur se mund ta shlyejë shpejt shumën e mbetur. Sipas llogaritjeve të tij, gjithçka duhet të zgjidhet brenda rreth një viti.