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Era e fuqishme që përfshiu sonte Kosovën shkaktoi dëme në disa pjesë të vendit.
Dëme janë raportuar në Krushë të Madhe të Rahovecit, ku erë e fortë goditi serrat bujqësore, raporton KosovaPress, transmeton Klankosova.tv.
Probleme nga era janë raportuar edhe në Prizren. Në Shadërvan, fuqia e erës ka rrëzuar dhe dëmtuar tavolinat dhe karriget e vendosura jashtë lokaleve të gastronomisë.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kishte paralajmëruar se gjatë ditës së sotme do të fryjë erë e fuqishme me shpejtësi prej 30 deri në 45 kilometra në orë.