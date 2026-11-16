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Vala e tretë e fruthit ka shpërthyer nga shtatori deri më tani, pikërisht pas rikthimit në çerdhe dhe shkolla.
37 raste të reja janë regjistruar veç gjatë javës së fundit.
Derisa, nga 336 pacientë të konfirmuar me këtë sëmundje ngjitëse, deri tash nga IKSHPK, mbi 300 prej tyre janë bërë për spital, ku mbi 95% prej tyre janë të pavaksinuar.
Mosha më e prekur është nga 1 deri në 2 vjet, por që po e pëson edhe grupmmosha nga 0-12 muaj.
Rënia e shkallës së imunizimit në vaksinën MMR, që përvec fruthit mbron edhe në dy sëmundje tjera infektive, është theksuar edhe në raportin e progresit nga BE.