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Enzo Fernandez është shumë pranë transferimit te Manchester City.
Sipas gazetarit të njohur për transferime, Fabrizio Romano, marrëveshja është arritur për një shumë prej mbi 145 milionë eurosh, pas negociatave të gjata, ndërsa Chelsea ka dhënë dritën e gjelbër për shitjen e argjentinasit.
🚨💣 BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO! 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.
Enzo only wanted Manchester City and he’s now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc
Fernandez ka insistuar vetëm për transferimin te Manchester City dhe tashmë pritet t’i kryejë testet mjekësore para se të kompletojë kalimin te kampionët anglezë.