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Sulmuesi i talentuar i Stuttgartit, Enis Rexhepi, ka mbërritur të dielën mbrëma në Prishtinë për t’iu bashkuar për herë të parë Kosovës, në grumbullim për dy ndeshjet e nëntorit në Ligën e Kombeve.
Ai është ftuar nga trajneri, Franco Foda për ndeshjet e muajit nëntor.
Sulmuesi i ri është pritur nga kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Adermi.
Ai ka folur për vendimin për të përfaqësuar Kosovën. Ka thënë se ka qenë i lehtë vendimi për t’iu bashkuar “Dardanëve”.
“Ka qenë shumë lehtë me vendos për Kosovën, se kam vendosur me zemër. Kam shokë këtu që luajnë në Bundesliga në Gjermani, projekti po më pëlqen këtu. Kosova ka shumë lojtarë të mirë, dhe unë do jap maksimumin”, ka thënë ai.
Gjatë nëntorit, Kosova do të luajë ndaj Izraelit dhe Irlandës.