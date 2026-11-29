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Veç furnizimit me ujë nga 16 nentori ka edhe një detyrim të ri. Por, ndërmarrja e Ibër-Lepencit, përmes Hidrocentralit të Ujmanit, ka kapacitet të instaluar tejet minimal, veç prej 35 megavatësh për prodhimin e energjisë elektrike.
Për njohësin e kësaj fushe, Adhurim Haxhimusa, është larg plotësimi i nevojave të konsumit.
Kosova hajrin s’do ia shoh rrymës së prodhuar nga Ibër-Lepenci shkak i potencialit gjenerues.
Se nuk do i shihet hajri fort në këtë drejtim, mendon edhe një eksperte tjetër.
Vendimi për këtë u mor pas ndalimit të tregtimit të energjisë elektrike me Serbinë.