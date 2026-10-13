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Emanuele Tresoldi, babai i Nicolo Tresoldit, ka rrëfyer për “La Gazzetta dello Sport” dashurinë e djalit të tij për Milanin.
Sipas tij, kjo ndjenjë për fanellën kuqezi ka lindur në kohën e Milanit të madh, kur skuadra italiane kishte në përbërje yje si Kaká, Filippo Inzaghi dhe Alexandre Pato, transmeton Klankosova.tv.
Titulli i publikuar nga “La Gazzetta dello Sport” e përmbledh qartë këtë histori: “Ëndrra e Nicolò është magjia e Milanit”.
Emanuele Tresoldit është 22 vjeçar, sulmues fantastik i skuadrës belge Club Brugge. Deri.më tani lojtaro nga 48 ndeshje ka shënuar 23 gola, dhe nëse ëndrra e tij do të realizohej, Milan do të kishte një super lojtarbdhe përforcim ideal, edhe pse interesim zyryar ende nuk ka.