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Vizita katërditore e ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në Kosovë ka marrë vëmendje edhe nga familjarët e ish-presidentit Hashim Thaçi.
Endrit Thaçi, djali i Hashim Thaçit, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka shpërndarë një fotografi të Jakup Krasniqit, të cilën e ka shoqëruar me mbishkrimin:
“Përshëndetja më e bukur që na e bëri sot”.
Krasniqi qëndroi për katër ditë në Kosovë, në një vizitë që iu mundësua nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë për arsye humanitare.
Pas përfundimit të vizitës, sot pas orës 12:00 ai është nisur për t'u kthyer në Hagë.