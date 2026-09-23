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Djali i Hashim Thaçit, Endriti është parë sot duke mbajtur thënien që tashmë është bërë virale të ish-presidentit Hashim Thaçi i cili pasi dëgjoi aktgjykimin e Gjykatës Speciale reagoi me buzëqeshje duke thënë vetëm një fjalë: "Okej".
Shumë qytetarë janë mbledhur edhe sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në natën e tetë të protestës kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta, e cila ka nisur në orën 21:00, ka bërë bashkë qytetarë të shumtë në qendër të kryeqytetit