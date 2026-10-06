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Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shpërndarë në rrjetet sociale thirrjen për protestën e paralajmëruar për sot në Prishtinë.
Protesta pritet të nisë nga ora 12:00, ndërsa kërkohet që ndryshimi i Ligjit për Specialen të kalojë sot në Kuvend, njofton Klankosova.tv.
Organizatori i protestës “Jo në emrin tim!”, Çlirim Haziri ka njoftuar paraprakisht për mbajtjen e protestës popullore në Sheshin “Skënderbeu”.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Haziri ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestë, duke theksuar se kërkesa lidhet me miratimin e Ligjit për UÇK-në.
“PROTESTË POPULLORE. Ligji për UÇK-në duhet të kalojë sot! Shihemi në shesh!”, ka shkruar Haziri.