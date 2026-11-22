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Endrit Thaçi ka shpërndarë në rrjetet sociale një fotografi të veçantë nga fëmijëria, ku shihet pranë babait të tij, ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Fotografia shoqërohet me një mesazh emocionues të Hashim Thaçit, të publikuar më 13 prill 2018, në të cilin ai kujton lindjen e të birit në kohë lufte dhe shpreh shpresën që ai dhe bashkëmoshatarët e tij të jenë gjenerata e fundit që lind në kohë lufte.
“Endrit, si sot më kujtohet kur linde në kohë lufte dhe më dhe forcë të arrijmë me mish e me shpirt lirinë, ashtu që ti dhe të gjithë bashkëmoshatarët e tu të jeni gjenerata e fundit ndonjëherë që do të lindin në kohë lufte”, thuhet në mesazhin e Hashim Thaçit, i ripostuar sot në llogarinë e tij zyrtare./Klankosova.tv