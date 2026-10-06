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Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka reaguar pas përshkallëzimit të protestës së mbrëmshme në qendër të Prishtinës.
Përmes disa pamjeve të publikuara në Instagram, Endrit Thaçi ka shprehur indinjatën e tij lidhur me, siç thotë, veprimet e Qeverisë ndaj veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
“Në kohërat më të vështira, i gjithë populli ishte me UÇK-në. Është e turpshme se sot, kur jetojmë në lirinë që e solli UÇK-ja, të kemi një qeveri që godet mbi veteranë, mbi fëmijë dëshmorësh. Pabesi që kurrë nuk do të harrohet”, ka shkruar Thaçi.
Reagimi i tij vjen pas protestës së zhvilluar mbrëmë në Prishtinë, ku pati përshkallëzim të situatës në qendër të kryeqytetit./Klankosova.tv