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Në Kryeqytet është zbuluar pasditen e sotme një mural i ri, i cili i kushtohet kujtesës, sakrificës dhe luftës për liri.
Vepra përmban katër portrete të krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, që përfaqësojnë pjesë të historisë së Kosovës, nga uniforma dhe lufta për liri, te angazhimi për ndërtimin e shtetit dhe pavarësinë e vendit, raporton Klankosova.tv.
E muralin në fjalë e ka shpërndarë në rrjete sociale edhe djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endriti, pa ndonjë koment.
Kujtojmë se më 16 shtator do të jepet verdikti final ndaj katërshes së UÇK-së në Hagë. /Klankosova.tv