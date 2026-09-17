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Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi i është bashkuar protestës së sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, e cila po zhvillohet pas vendimit të djeshëm ndaj katërshes së UÇK-së në Hagë.
Ai për Klan Kosovën është shprehur se populli është me UÇK-në dhe se besojnë në pafajësinë e çlirimtarëve.
“Dua ta falënderoj gjithë popullin shqiptarë për mbështetjen, jemi falënderues. Populli është me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja është e pastër dhe besojmë në pafajësinë e të gjithë çlirimtarëve tanë”, deklaroi ai./Klankosova.tv