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Endrick po mendon seriozisht të largohet nga Real Madridi në formë huazimi gjatë afatit kalimtar të janarit, me Serie A që shihet si një destinacion i mundshëm për talentin brazilian.
Sipas raportimeve të Tuttomercatoweb, sulmuesi dëshiron të luajë më shumë, pasi konkurrenca e madhe në repartin ofensiv të Real Madridit ia ka vështirësuar fitimin e minutave. Roma dhe Milani janë dy klubet italiane që po e ndjekin nga afër situatën e tij.
Megjithatë, pengesa kryesore për realizimin e këtij transferimi është trajneri José Mourinho, i cili nuk dëshiron ta lejojë largimin e brazilianit. Portugezi ka shprehur publikisht besimin e tij te Endrick dhe është i bindur se ai mund të ketë sukses në Madrid.
“Është një lojtar që e adhuroj dhe që ka potencial të jashtëzakonshëm. Kushdo që dëshiron ta marrë Endrickun duhet të përballet me mua”, ka deklaruar Mourinho.
Pas interesimit të shfaqur nga klubet italiane edhe gjatë verës, janari mund të sjellë një tjetër tentativë për huazimin e sulmuesit. Roma dhe Milani shpresojnë që situata e tij të ndryshojë, por vendimi përfundimtar mbetet në duart e Real Madridit.
Endrick kërkon më shumë hapësirë për të treguar vlerat e tij, ndërsa Mourinho duket i vendosur ta mbajë në Madrid. Përplasja mes dëshirës së lojtarit për të luajtur dhe qëndrimit të trajnerit pritet ta bëjë të ardhmen e brazilianit një nga çështjet interesante të merkatos së janarit.