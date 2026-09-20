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Qindra qytetarë janë mbledhur në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, para fillimit të protestës së paralajmëruar për orën 21:00 kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë.
Siç raporton gazetarja e Klan Kosovës, Diellëza Berisha, në vendngjarje kanë nisur brohoritjet në mbështetje të UÇK-së dhe ish-krerëve të saj, transmeton Klankosova.tv.
Në shesh është sjellë edhe një flamur gjigant kombëtar, me stemën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ndërsa protestuesit kanë brohoritur “UÇK” dhe “Liri për çlirimtarët”.
Pavarësisht që ka kohë që tyre fillojë protesta e paraparë në ora 21:00, qindra protestues janë mbledhur këtu në sheshin Skënderbeu, ku kanë filluar veçse brohoritjet e para duke thirrur UÇK, siç po shihet këtu kanë sjellur edhe një flamur gjigant kombëtarë, në krye me stemën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ku po thërrasin për çlirimtarët në emër, Liri dhe Liri për çlirimtarët. Siç po shihet ka persona të grup moshave të ndryshme të rijnë pleq dhe të gjithë personat që kanë ardhur vendet e ndryshme nga qytetet e ndryshme, kemi parë që edhe rrugët në fakt veçse kanë filluar të bllokohen përshkak se tubimi madhështor veç se ka nisur”, ka thënë Berisha.
Për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve, disa rrugë në qendër të Prishtinës kanë filluar të bllokohen, ndërsa turma vazhdon të zgjerohet.
Kujtojmë që protesta është paraparë të fillojë në ora 21:00.