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Gazetarja Qendresa Bellagoshi ka dhënë detaje të reja lidhur me diskutimet lidhur me emrin e presidentit të Kosovës dhe takimet e mundshme mes liderit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurtit, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Duke folur në emisionin “Jehona Politike” në Klan Kosova, Bellagoshi tha se sot është bërë një javë nga takimi i fundit publik mes Kurtit dhe Abdixhikut, ndërsa deri tani nuk ka pasur njoftime zyrtare për një takim të ri mes tyre.
Ajo bëri të ditur se kishte marrë informacione për një takim të mundshëm mes dy liderëve gjatë ditës së sotme, por se nga LDK-ja nuk ishte konfirmuar një gjë e tillë.
“Kemi shkuar drejt në zyrën e Lidhjes Demokratike për të parë nëse ka ndonjë zhvillim, për shkak që kishim marrë një informacion se në orën 4 pritet apo mund të ketë një takim në mes të Kurtit dhe Abdixhikut.”
Sipas gazetares, nga LDK-ja është mohuar se deri në mesditë kishte pasur ftesë apo dakordim për një takim të tillë.
Bellagoshi tha se Abdixhiku ndërkohë ka zhvilluar takime me deputetë, me kryesinë e partisë dhe struktura të tjera të LDK-së, në kuadër të përpjekjeve për të përcaktuar emrat që do të diskutohen për presidentin.
“Abdixhiku është takuar edhe me deputetë edhe me kryesinë e partisë, por edhe me krejt akterët që ka paralajmëruar se do të takohet fillimisht për të shkuar me emra.”
Ajo theksoi se emrat nuk pritet të bëhen publikë para takimit mes Kurtit dhe Abdixhikut.
“Deri tash nuk ka emra që mund të bëhen publik për atë se kush mund të jenë të propozuarit. Një gjë e tillë do të bëhet tek në takimin me Kurtin, fillimisht, e më pas mund të dihen edhe publikisht.”
Ajo shtoi se pritjet janë që gjatë kësaj jave të ketë më shumë qartësi për emrin që mund të propozohet për president.
“Pritet që mbase këtë javë të bëhet një epilog për këtë çështje dhe të paktën të dihet se për kë po flasim.”/Klankosova.tv